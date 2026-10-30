США приказали сотрудникам правительства, не задействованным в неотложных задачах, и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за рисков безопасности. Решение вступило в силу 23 октября, сообщило посольство США в Эр-Рияде.

Ограничения в аэропортах

Американским правительственным чиновникам необходимо получать специальное разрешение для использования аэропортов Саудовской Аравии после недавних ракетных и дроновых атак. Посольство также предупредило граждан США о возможных дальнейших нападениях, закрытии воздушного пространства, отмене рейсов и других сбоях в поездках.

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Ситуация с безопасностью

Как сообщает Jerusalem Post, посольство США связало приказ покинуть страну с атаками йеменских хуситов на гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры. Боевые действия между поддерживаемыми Ираном хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство Йемена, в последние недели усилились. Издание отмечает, что это открыло новый нестабильный фронт в более широкой войне США и Израиля с Ираном.

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