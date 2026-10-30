Władze izraelskie nie pozwoliły delegacji 23 przedstawicieli kilku krajów wjechać na Zachodni Brzeg przez przejście graniczne Allenby na granicy z Jordanią. Członkowie grupy planowali odwiedzić Ramallah w okresie zbiorów oliwek, a także towarzyszyć palestyńskim rolnikom. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na The Guardian.

Delegację przetrzymywano około dziewięciu godzin

W skład grupy weszli delegaci z Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Szwajcarii, Grecji, Danii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Mieli wziąć udział w Drugim Kongresie Progressive International w Ramallah, zaplanowanym na listopad i organizowanym we współpracy z Uniwersytetem Birzeit.

Brytyjski parlamentarzysta Sam Tarry, wcześniej związany z Partią Pracy, powiedział The Guardian, że grupa została zatrzymana i przetrzymywana przez około dziewięć godzin, po czym odmówiono jej wjazdu bez wyjaśnienia przyczyn. Poseł Partii Pracy Clive Lewis oświadczył, że uczestników oddzielono od innych osób i przesłuchiwano.

Brytyjska posłanka Lara Bird, która również była w grupie, przekazała, że przybyła, aby wyrazić solidarność z Palestyńczykami zbierającymi oliwki, jednak delegację zawrócono na granicy bez wyjaśnienia przyczyn.

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Działania wobec aktywistów

Na początku października minister obrony Izraela Israel Katz polecił urzędnikom dążyć do administracyjnego wydalania aktywistów, których działalność, według oceny władz, może zagrażać porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu na Zachodnim Brzegu.

Następnie Izraelskie Siły Obronne zatrzymały prawie 90 amerykańskich, izraelskich i brytyjskich wolontariuszy, którzy planowali pomagać Palestyńczykom w zbiorze oliwek w pobliżu Betlejem. Izraelskie wojsko i MSZ oświadczyły, że wizyta i działalność grupy nie zostały wcześniej uzgodnione i odbywały się w strefie zakazanej. Jednocześnie Jerusalem Post napisał, że otrzymał kopię pisma organizatorów dotyczącego koordynacji wizyty z wojskiem, wysłanego niemal dwa miesiące przed incydentem.

Dane o atakach podczas zbiorów oliwek

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało o co najmniej 160 atakach izraelskich osadników na Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu w ciągu pierwszych dwóch tygodni sezonu zbiorów oliwek. ONZ oświadczyła również, że izraelscy wojskowi i policja graniczna chronili osadników oraz brali udział w atakach. Palestyńskie ministerstwo rolnictwa podało, że od początku wojny z Hamasem w październiku 2023 roku straty wyniosły 157 mln dolarów, a zniszczono około 286 tys. drzew oliwnych.

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