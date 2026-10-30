Израильские власти не разрешили делегации из 23 представителей нескольких стран въехать на Западный берег реки Иордан через пункт пропуска Алленби на границе с Иорданией. Участники группы планировали посетить Рамаллу в период сбора оливок, а также сопровождать палестинских фермеров. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Guardian.

Делегацию удерживали около девяти часов

В группу вошли делегаты из Франции, Испании, Люксембурга, Швейцарии, Греции, Дании, Ирландии и США. Они должны были принять участие во Втором конгрессе Progressive International в Рамалле, запланированном на ноябрь и организованном в партнерстве с Университетом Бирзейт.

Британский парламентарий Сэм Тэрри, ранее связанный с Лейбористской партией, рассказал The Guardian, что группу остановили и удерживали примерно девять часов, после чего отказали во въезде без объяснения причин. Член парламента от Лейбористской партии Клайв Льюис заявил, что участников отделили от других людей и допрашивали.

Депутат парламента Великобритании Лара Берд, также входившая в группу, сообщила, что прибыла, чтобы выразить солидарность с палестинцами, собирающими оливки, однако делегацию развернули на границе без объяснения причин.

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Меры в отношении активистов

В начале октября министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил чиновникам добиваться административного выдворения активистов, деятельность которых, по оценке властей, может угрожать общественному порядку или безопасности на Западном берегу реки Иордан.

После этого Армия обороны Израиля задержала почти 90 американских, израильских и британских волонтеров, которые планировали помогать палестинцам собирать оливки недалеко от Вифлеема. Военные и МИД Израиля заявляли, что визит и деятельность группы не были предварительно согласованы и проходили в запрещенной зоне. В то же время Jerusalem Post писал, что получил копию письма организаторов о координации визита с военными, отправленного почти за два месяца до инцидента.

Данные о нападениях во время сбора оливок

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило как минимум о 160 нападениях израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан в течение первых двух недель сезона сбора оливок. В ООН также заявили, что израильские военные и пограничная полиция защищали поселенцев и участвовали в нападениях. Палестинское министерство сельского хозяйства заявило об ущербе на 157 млн долларов и уничтожении около 286 тысяч оливковых деревьев с начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года.

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