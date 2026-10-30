以色列拒绝23名外国代表进入约旦河西岸——《耶路撒冷邮报》

以色列当局不允许一个由来自多个国家的23名代表组成的代表团通过与约旦接壤的艾伦比过境点进入约旦河西岸。该团成员计划在橄榄收获季访问拉马拉，并陪同巴勒斯坦农民。《耶路撒冷邮报》援引《卫报》报道称。

代表团被扣留约九小时

该团包括来自法国、西班牙、卢森堡、瑞士、希腊、丹麦、爱尔兰和美国的代表。他们原定参加11月在拉马拉举行的第二届Progressive International大会，该活动与比尔宰特大学合作举办。

此前与工党有关联的英国议员萨姆·塔里告诉《卫报》，该团被拦下并扣留约九小时，随后在未说明原因的情况下被拒绝入境。工党议员克莱夫·刘易斯表示，参与者被与其他人分开并受到问询。

同样在该团中的英国议员拉拉·伯德表示，她前来是为了声援收获橄榄的巴勒斯坦人，但代表团在边境被遣返，且未获说明原因。

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针对活动人士的措施

10月初，以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨指示官员寻求对活动人士实施行政驱逐；当局认为，这些人的活动可能威胁约旦河西岸的公共秩序或安全。

此后，以色列国防军拘留了近90名美国、以色列和英国志愿者，他们原计划在伯利恒附近帮助巴勒斯坦人收获橄榄。以色列军方和外交部称，该团的访问和活动未事先协调，且在禁区内进行。与此同时，《耶路撒冷邮报》写道，其获得了一封组织者就与军方协调访问事宜发出的信件副本，该信在事件发生近两个月前寄出。

橄榄收获期间袭击的数据

联合国人道主义事务协调厅报告称，在橄榄收获季的前两周，约旦河西岸至少发生了160起以色列定居者袭击巴勒斯坦人的事件。联合国还表示，以色列军人和边境警察保护定居者并参与了袭击。巴勒斯坦农业部表示，自2023年10月与哈马斯的战争开始以来，损失达1.57亿美元，约28.6万棵橄榄树被毁。

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