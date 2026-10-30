В пакистанском Чарсадде трейлер, перевозивший морской контейнер, застрял под опорой эстакады, которую строят на дороге Мардан. Инцидент осложнил движение транспорта и создал неудобства для водителей и пассажиров, сообщает Dawn.

Вопросы к высоте проезда

Грузовик застрял под недостроенной конструкцией, что вызвало вопросы о достаточности вертикального просвета для тяжеловесного транспорта, в частности контейнеровозов. Местные водители призвали ответственные органы и инженеров проекта осмотреть участок и выяснить, почему транспортное средство не смогло проехать.

Они подчеркнули, что на оживлённых дорогах необходимо обеспечивать достаточную высоту проезда для безопасного движения тяжеловесных автомобилей.

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Призывы проверить проект

Жители и пассажиры также призвали провести техническое расследование. Оно должно установить, связан ли случай с недостатком проекта, разницей между уровнями дороги и моста или движением негабаритного транспортного средства.

Среди предложенных неотложных мер — заметные знаки ограничения высоты, предупреждающие щиты и организация движения на строительной площадке. Если доступный проезд окажется недостаточным, соответствующий орган и подрядчики должны принять корректирующие меры с участием квалифицированных инженеров.

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