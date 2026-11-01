В ЮАР две женщины погибли, еще пять человек получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе N1 возле Кранскопа в провинции Лимпопо. Авария произошла в воскресенье на участке между зоной повышенной аварийности и съездом к Модимолле в районе Уотерберг, сообщает TimesLIVE.

Столкновение четырех автомобилей

В ДТП попали четыре транспортных средства: три седана и внедорожник. Представитель департамента транспорта и безопасности сообществ Лимпопо Тшифива Дали заявил, что, по предварительным данным, авария включала два отдельных лобовых столкновения.

По его словам, семиместный внедорожник Toyota столкнулся лоб в лоб с седаном Kia. Затем, когда другие автомобили пытались избежать первой аварии, произошло еще одно лобовое столкновение с участием Kia Picanto и Audi.

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Данные о пострадавших

На месте происшествия подтвердили гибель двух женщин. Три человека — двое мужчин и женщина — получили тяжелые травмы. Еще один мужчина находился в критическом состоянии и на момент сообщения ожидал эвакуации вертолетом, а женщина получила легкие повреждения.

Северное направление N1 временно перекрыли от пункта оплаты Кранскоп. Движение направили через город Модимолле по трассе R33 с последующим выездом на R101. Власти призвали водителей быть особенно осторожными, следовать знакам объезда и учитывать возможные задержки.

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