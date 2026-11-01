W RPA dwie kobiety zginęły, a kolejnych pięć osób odniosło obrażenia w zderzeniu kilku pojazdów na trasie N1 w pobliżu Kranskopu w prowincji Limpopo. Do wypadku doszło w niedzielę na odcinku między strefą podwyższonej wypadkowości a zjazdem do Modimolle w dystrykcie Waterberg, informuje TimesLIVE.

Zderzenie czterech pojazdów

W wypadku uczestniczyły cztery pojazdy: trzy sedany i SUV. Rzecznik departamentu transportu i bezpieczeństwa społeczności prowincji Limpopo, Tshifhiwa Dali, oświadczył, że według wstępnych danych wypadek obejmował dwa odrębne zderzenia czołowe.

Według jego słów siedmiomiejscowy SUV Toyota zderzył się czołowo z sedanem Kia. Następnie, gdy inne samochody próbowały uniknąć pierwszego wypadku, doszło do kolejnego zderzenia czołowego z udziałem Kia Picanto i Audi.

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Informacje o poszkodowanych

Na miejscu zdarzenia potwierdzono śmierć dwóch kobiet. Trzy osoby — dwóch mężczyzn i kobieta — doznały ciężkich obrażeń. Kolejny mężczyzna był w stanie krytycznym i w chwili publikacji oczekiwał na ewakuację helikopterem, a kobieta odniosła lekkie obrażenia.

Północny kierunek trasy N1 został tymczasowo zamknięty od punktu poboru opłat Kranskop. Ruch skierowano przez miasto Modimolle trasą R33, a następnie na R101. Władze wezwały kierowców do zachowania szczególnej ostrożności, stosowania się do znaków objazdu i uwzględnienia możliwych opóźnień.

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