У ПАР дві жінки загинули в ДТП на трасі N1 — TimesLIVE

У ПАР дві жінки загинули, ще п’ятеро людей дістали травм унаслідок зіткнення кількох автомобілів на трасі N1 поблизу Кранскопа в провінції Лімпопо. Аварія сталася в неділю на ділянці між зоною підвищеної аварійності та з’їздом до Модімолле у районі Вотерберг, повідомляє TimesLIVE.

Зіткнення чотирьох автомобілів

У ДТП потрапили чотири транспортні засоби: три седани та позашляховик. Речник департаменту транспорту і безпеки громад Лімпопо Тшіфіва Далі заявив, що, за попередніми даними, аварія включала два окремі лобові зіткнення.

За його словами, семимісний позашляховик Toyota зіткнувся лоб у лоб із седаном Kia. Потім, коли інші автомобілі намагалися уникнути першої аварії, сталося ще одне лобове зіткнення за участю Kia Picanto та Audi.

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Дані про постраждалих

Двох жінок підтвердили загиблими на місці події. Троє людей — двоє чоловіків і жінка — зазнали тяжких травм. Ще один чоловік перебував у критичному стані та на час повідомлення очікував евакуації гелікоптером, а жінка дістала легкі ушкодження.

Північний напрямок N1 тимчасово перекрили від платного пункту Кранскоп. Рух скерували через місто Модімолле трасою R33 із подальшим виїздом на R101. Влада закликала водіїв бути особливо обережними, дотримуватися знаків об’їзду та враховувати можливі затримки.

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