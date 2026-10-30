Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) zaprzeczyło twierdzeniu Iranu, że rzekomo zniszczył on amerykański wojskowy bezzałogowy statek nawodny w Cieśninie Ormuz. 30 października dowództwo poinformowało w serwisie społecznościowym X, że wszystkie amerykańskie wojskowe bezzałogowe jednostki nawodne na Bliskim Wschodzie są rozliczone, w tym eskadra zaawansowanych dronów morskich patrolująca cieśninę.

Odpowiedź CENTCOM

CENTCOM zaznaczyło również, że drony morskie w Cieśninie Ormuz wspierają obwód obronny dowództwa. Oświadczenie było odpowiedzią na twierdzenie Iranu, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rzekomo zniszczył amerykański bezzałogowy statek nawodny.

Wcześniej tego dnia irańska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu „wrogiej bezzałogowej jednostki”, która działała na wschód od cieśniny. Nie podała przynależności ani operatora urządzenia, podaje Anadolu Agency.

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Oświadczenia Iranu dotyczące tankowców

Irańska marynarka wojenna oświadczyła również, że dwa tankowce najechały na miny morskie i stanęły w płomieniach po przepłynięciu przez obszary, które Teheran uważa za ograniczone. Jednocześnie siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że zatrzymały dwa tankowce, które według ich twierdzeń próbowały przepłynąć przez cieśninę nieautoryzowanymi trasami.

Do incydentów dochodzi w warunkach rosnących napięć między Iranem a USA dotyczących żeglugi w Cieśninie Ormuz, ważnym szlaku światowych dostaw energii.

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