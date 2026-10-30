CENTCOM опровергло потерю американского дрона в Ормузском проливе — Anadolu Agency
Центральное командование США (CENTCOM) опровергло заявление Ирана о том, что он якобы уничтожил американский военный беспилотный надводный аппарат в Ормузском проливе. 30 октября командование сообщило в социальной сети X, что все американские военные беспилотные надводные суда на Ближнем Востоке учтены, включая эскадрилью современных морских дронов, патрулирующую пролив.
Ответ CENTCOM
В CENTCOM также отметили, что морские дроны в Ормузском проливе поддерживают оборонный контур командования. Заявление стало ответом на утверждение Ирана о том, что Корпус стражей исламской революции якобы уничтожил американский беспилотный надводный аппарат.
Ранее в тот же день ВМС Ирана сообщили об уничтожении «враждебного беспилотного судна», действовавшего к востоку от пролива. Они не назвали принадлежность аппарата или его оператора, сообщает Anadolu Agency.
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Заявления Ирана относительно танкеров
ВМС Ирана также заявили, что два танкера подорвались на морских минах и загорелись после прохождения районов, которые Тегеран считает ограниченными. В то же время военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что остановили два танкера, которые, по их утверждению, пытались пройти пролив несанкционированными маршрутами.
Инциденты происходят на фоне роста напряженности между Ираном и США по поводу судоходства в Ормузском проливе — важном маршруте мировых поставок энергоносителей.