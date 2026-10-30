Policja w południowokoreańskim mieście Asan zamknęła śledztwo w sprawie szczątków płodu znalezionych w oczyszczalni ścieków. Sekcja zwłok wykazała, że płód zmarł przed narodzinami, a funkcjonariusze nie stwierdzili oznak przestępstwa, informuje Korea Herald.

Szczątki znaleziono we wrześniu

Według komisariatu policji w Asan szczątki znaleziono w zakładzie 28 września. Płód był w przybliżeniu w 16. tygodniu ciąży, miał około 20 centymetrów długości i ważył 110 gramów. Tożsamość matki ustalono za pomocą badań DNA.

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Wyjaśnienia kobiety

Kobieta powiedziała śledczym, że poczuła ból brzucha i poszła do toalety, sądząc, że musi się wypróżnić. Jak wyjaśniła, spuściła wodę, nie zdając sobie sprawy, że doszło do poronienia.

Policja uważa, że szczątki trafiły do oczyszczalni przez system kanalizacyjny. Zakład oczyszcza ścieki z firm i akademików w pobliskim kompleksie przemysłowym, a także z obszarów mieszkalnych dzielnicy Tangjeong w Asan.

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