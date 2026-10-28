Катарские посредники передали Ирану новый проект соглашения о прекращении войны с США и Израилем. Ожидается, что Тегеран даст ответ на документ до конца недели, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на чиновника, осведомлённого о переговорах.

Семидневный график

По словам собеседника издания, проект предусматривает семидневный график, который должен учесть обеспокоенность Тегерана и Вашингтона. План содержит ежедневные меры по укреплению доверия, которых должны придерживаться обе стороны.

Реализация графика может начаться в начале следующей недели. Несколько государств должны выступить гарантами соглашения, однако их перечень не уточняется.

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Посредничество Катара и Пакистана

Катар вместе с Пакистаном возглавляет посреднические усилия по прекращению войны, которую, по данным источника, США и Израиль начали в феврале. Конфликт нарушил мировое судоходство и поставки нефти, а также распространился на другие части Ближнего Востока.

В преддверии воскресной встречи в Тегеране были опасения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может на этой неделе возобновить атаки на Иран. В пятницу президент США Дональд Трамп повторил угрозы нанести новый удар по Ирану. В то же время представители иранских сил безопасности сообщили Reuters, что Тегеран подготовил подробные планы атак на подводные кабели в Персидском заливе в случае возобновления ударов США и Израиля.

Предыдущие посреднические усилия привели к заключению временного мирного соглашения в июне, однако оно быстро сорвалось. В последние недели йеменские хуситы, союзные Ирану, неоднократно атаковали Саудовскую Аравию.

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