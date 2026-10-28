Іран розглядає семиденний план Катару щодо припинення війни — Cyprus Mail

Катарські посередники передали Ірану новий проєкт домовленості про припинення війни зі США та Ізраїлем. Тегеран, як очікується, надасть відповідь на документ до кінця тижня, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на посадовця, поінформованого про переговори.

Семиденний графік

За словами співрозмовника видання, проєкт передбачає семиденний графік, який має врахувати занепокоєння Тегерана та Вашингтона. План містить щоденні кроки зі зміцнення довіри, яких повинні дотримуватися обидві сторони.

Реалізація графіка може розпочатися на початку наступного тижня. Кілька держав мають виступити гарантами домовленості, однак їхній перелік не уточнюється.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посередництво Катару та Пакистану

Катар разом із Пакистаном очолює посередництво для припинення війни, яку, за даними джерела, США та Ізраїль розпочали в лютому. Конфлікт порушив світове судноплавство та постачання нафти, а також поширився на інші частини Близького Сходу.

Напередодні недільньої зустрічі в Тегерані були побоювання, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може цього тижня відновити атаки на Іран. У п’ятницю президент США Дональд Трамп повторив погрози завдати нового удару по Ірану. Водночас іранські представники сил безпеки повідомили Reuters, що Тегеран підготував детальні плани атак на підводні кабелі в Перській затоці в разі поновлення ударів США та Ізраїлю.

Попередні посередницькі зусилля привели до укладення тимчасової мирної угоди в червні, однак вона швидко зірвалася. Останніми тижнями єменські хусити, союзні Ірану, неодноразово атакували Саудівську Аравію.

Читай нас у