Швейцария возобновила работу дипофиса в КНДР — Al Jazeera

Швейцария официально возобновила работу своего дипломатического офиса в Пхеньяне, КНДР, после его закрытия в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В ходе двухдневного визита в КНДР министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провел переговоры о нормализации политических отношений и возобновлении политического диалога, сообщает Al Jazeera.

Переговоры в Пхеньяне

Кассис, который также является вице-президентом Швейцарии, встретился с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и секретарем Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном. Стороны также обменялись мнениями по вопросам безопасности на Корейском полуострове и более широких вызовов безопасности в Евразии.

Визит Кассиса стал первым приездом швейцарского правительственного министра в Северную Корею более чем за два десятилетия. Предыдущим членом Федерального совета Швейцарии, посетившим КНДР, была тогдашняя глава МИД Мишлин Кальми-Рей в 2003 году.

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Офис без посла

Дипломатический офис в Пхеньяне, начавший работу 19 октября, не будет иметь посла. Он подчиняется посольству Швейцарии в Пекине, которое ведет дипломатические и консульские отношения с КНДР. В швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что офис должен усилить прямые контакты с властями Северной Кореи и поддерживать политический диалог.

После поездки в Пхеньян Кассис отправился в Южную Корею. В Сеуле он планирует обсудить безопасность на полуострове, возможности снижения региональной напряженности и двусторонние отношения.

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