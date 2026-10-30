Szwajcaria oficjalnie wznowiła działalność swojego biura dyplomatycznego w Pjongjangu w KRLD po jego zamknięciu w marcu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. Podczas dwudniowej wizyty w KRLD szwajcarski minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis przeprowadził rozmowy na temat normalizacji stosunków politycznych i wznowienia dialogu politycznego, informuje Al Jazeera.

Rozmowy w Pjongjangu

Cassis, który jest również wiceprezydentem Szwajcarii, spotkał się z minister spraw zagranicznych KRLD Choe Son Hui oraz Jo Yong Wonem, sekretarzem Komitetu Centralnego rządzącej Partii Pracy Korei. Strony wymieniły także poglądy na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz szerszych wyzwań dla bezpieczeństwa w Eurazji.

Wizyta Cassisa była pierwszym przyjazdem szwajcarskiego ministra rządu do Korei Północnej od ponad dwóch dekad. Poprzednią członkinią szwajcarskiej Rady Federalnej, która odwiedziła KRLD, była ówczesna szefowa MSZ Micheline Calmy-Rey w 2003 roku.

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Biuro bez ambasadora

Biuro dyplomatyczne w Pjongjangu, które rozpoczęło działalność 19 października, nie będzie miało ambasadora. Podlega ono Ambasadzie Szwajcarii w Pekinie, która zajmuje się stosunkami dyplomatycznymi i konsularnymi z KRLD. Szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że biuro ma wzmocnić bezpośrednie kontakty z władzami Korei Północnej i wspierać dialog polityczny.

Po podróży do Pjongjangu Cassis udał się do Korei Południowej. W Seulu planuje omówić bezpieczeństwo na półwyspie, możliwości złagodzenia napięć regionalnych oraz stosunki dwustronne.

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