Indonezyjska Narodowa Agencja ds. Narkotyków przeprowadziła 21 października nalot w prowincji Aceh i zamknęła duże laboratorium przetwarzania i oczyszczania narkotyków. Podczas operacji skonfiskowano około 1,2 tony płynnej metamfetaminy oraz zatrzymano 11 osób. W śledztwie uczestniczyły chińska Narodowa Komisja Kontroli Narkotyków oraz Malezyjska Narodowa Agencja Antynarkotykowa, informuje South China Morning Post.

Laboratorium w Acehu

Nielegalna produkcja mieściła się w dwóch sklepach. Lokalne media podały, że znaleziono tam pralki wykorzystywane do przetwarzania metamfetaminy, butle z gazem skroplonym, a także inny sprzęt i materiały. Według tych doniesień laboratorium mogło być największym tego rodzaju w Indonezji.

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oświadczyło, że operacja była wspólnym śledztwem z największą liczbą zatrzymań w ostatnich latach. Resort nazwał ją również jedną z najbardziej kompleksowych operacji przeciwko ponadnarodowej sieci handlu narkotykami. Osobno chińskie władze zatrzymały w Chinach siedem osób podejrzewanych o powiązania z tą siecią.

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Podejrzani i dalsze śledztwo

Indonezyjska agencja Antara poinformowała, że 10 z 11 osób zatrzymanych w Indonezji zostało oficjalnie uznanych za podejrzanych: ośmiu obywateli Indonezji i dwóch obywateli Chin. Jedna kolejna osoba ma status świadka.

Według Antary dwóch obywateli Chin, oznaczonych w materiałach inicjałami LJ i XM, jest podejrzewanych o przetwarzanie płynnej metamfetaminy w krystaliczną w laboratorium. Śledczy uważają, że przybyli do Acehu z Malezji. Indonezyjscy podejrzani są, według agencji, uznawani za zaangażowanych w dostawy, logistykę, transport i wspieranie działalności laboratorium. Indonezyjscy śledczy sprawdzają także możliwy związek sprawy ze statkiem odnalezionym w rejonie Medanu oraz z obywatelem Malezji, który jest podejrzewany o związek z jego własnością.

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