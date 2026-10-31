印度尼西亚国家禁毒局于10月21日在亚齐省展开突击行动，查封了一处大型毒品加工和提纯实验室。行动期间，当局缴获约1.2吨液态甲基苯丙胺，并拘留11人。中国国家禁毒委员会和马来西亚国家反毒品机构参与了调查，据《南华早报》报道。

亚齐的实验室

这处地下生产设施位于两家商店内。当地媒体报道称，现场发现了用于加工甲基苯丙胺的洗衣机、液化气瓶以及其他设备和材料。据这些报道，该实验室可能是印度尼西亚同类实验室中规模最大的。

中国公安部表示，此次行动是近年来拘留人数最多的一次联合调查。该部门还称，这是针对跨国毒品贩运网络最全面的行动之一。此外，中国当局在中国境内拘留了7名涉嫌与该网络有关联的人。

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嫌疑人和后续调查

印度尼西亚安塔拉通讯社报道称，在印度尼西亚被拘留的11人中，有10人被正式认定为嫌疑人：8名印度尼西亚公民和2名中国公民。另有1人为证人身份。

据安塔拉通讯社报道，材料中以LJ和XM首字母标注的两名中国公民，被怀疑在实验室内将液态甲基苯丙胺加工成晶体状甲基苯丙胺。调查人员认为，他们从马来西亚来到亚齐。该通讯社称，印度尼西亚嫌疑人被认为参与了供应、物流、运输以及保障实验室运作。印度尼西亚调查人员还在核查该案与在棉兰地区发现的一艘船只，以及一名被怀疑与该船只所有权有关的马来西亚公民之间可能存在的联系。

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