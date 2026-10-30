Швейцарія відновила роботу дипофісу в КНДР — Al Jazeera

Швейцарія офіційно відновила роботу свого дипломатичного офісу в Пхеньяні, КНДР, після його закриття у березні 2020 року через пандемію COVID-19. Під час дводенного візиту до КНДР міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс провів переговори про нормалізацію політичних відносин і відновлення політичного діалогу, повідомляє Al Jazeera.

Переговори у Пхеньяні

Кассіс, який також є віцепрезидентом Швейцарії, зустрівся з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі та секретарем Центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї Чо Йон Воном. Сторони також обмінялися думками щодо безпеки на Корейському півострові та ширших безпекових викликів у Євразії.

Візит Кассіса став першим приїздом швейцарського урядового міністра до Північної Кореї за понад два десятиліття. Попереднім членом Федеральної ради Швейцарії, який відвідував КНДР, була тодішня глава МЗС Мішлін Кальмі-Рей у 2003 році.

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Офіс без посла

Дипломатичний офіс у Пхеньяні, який почав працювати 19 жовтня, не матиме посла. Він підпорядковується посольству Швейцарії в Пекіні, яке опікується дипломатичними та консульськими відносинами з КНДР. У швейцарському зовнішньополітичному відомстві заявили, що офіс має посилити прямі контакти з владою Північної Кореї та підтримувати політичний діалог.

Після поїздки до Пхеньяна Кассіс вирушив до Південної Кореї. У Сеулі він планує обговорити безпеку на півострові, можливості послаблення регіональної напруженості та двосторонні відносини.

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