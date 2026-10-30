W Australii, przed Sądem Najwyższym Nowej Południowej Walii w Sydney, matka dwuletniego chłopca oświadczyła, że nigdy nie wybaczy swojemu byłemu partnerowi zabójstwa jej syna. Ława przysięgłych uznała 40-letniego mężczyznę za winnego morderstwa w lipcu, a rozprawa dotycząca wymierzenia kary będzie kontynuowana 2 grudnia.

Jak informuje ABC News, nazwisko mężczyzny nie zostało ujawnione z przyczyn prawnych. W chwili śmierci dziecka w 2022 roku był on w związku z matką chłopca i mieszkał z nią. Kobieta nazwała poznanie go największym błędem swojego życia i powiedziała, że nieodwracalnie zmienił i zniszczył jej życie.

Okoliczności śmierci dziecka

Podczas procesu przysięgli usłyszeli dowody, że rankiem 23 maja 2022 roku matka znalazła syna bez reakcji, gdy próbowała go obudzić. Chłopiec został przetransportowany samolotem z Coffs Harbour do szpitala Johna Huntera w Newcastle, gdzie dwa dni później zmarł z powodu katastrofalnego urazu mózgu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sekcja zwłok wykazała, że dziecko miało złamania miednicy i żebra, a także siniaki na ciele. Sąd usłyszał również dowody, że mężczyzna karał chłopca, zamykając go w ciemnym garażu lub zabierając mu materac i poduszkę. Dzień przed śmiercią matka widziała, jak jej syn spadł ze schodów przy domu.

Oświadczenia rodziny i stanowisko obrony

Ojciec chłopca powiedział sądowi, że po zabójstwie syna jego życie weszło w spiralę upadku, a radość życia zniknęła. W sądzie odczytano również oświadczenie starszego brata dziecka: powiedział, że jest zły z powodu śmierci brata i tęskni za wspólną zabawą.

Adwokat obrony David Price poinformował o zamiarze pozyskania dokumentacji medycznej, aby podczas wymierzania kary uwzględnić diagnozę stwardnienia rozsianego u mężczyzny. Sędzia Phillip Boulten zauważył, że dokumenty te powinny zostać przedstawione podczas procesu, i powiedział, że mężczyźnie grozi bardzo długi wyrok pozbawienia wolności.

Czytaj nas na