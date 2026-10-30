在澳大利亚悉尼的新南威尔士州最高法院，一名两岁男童的母亲表示，她永远不会原谅其前伴侣杀害自己的儿子。陪审团于7月裁定这名40岁男子犯有谋杀罪，量刑听证会将于12月2日继续进行。

据澳大利亚广播公司新闻报道，由于法律原因，该男子的姓名未被公开。孩子于2022年死亡时，他正与男童母亲交往并与其同住。这名女子称，认识他是她一生中最大的错误，并表示他不可逆转地改变并摧毁了她的生活。

儿童死亡的情况

庭审期间，陪审员听取的证据显示，2022年5月23日上午，母亲试图叫醒儿子时，发现他毫无反应。男童从科夫斯港被空运至纽卡斯尔的约翰·亨特医院，并于两天后因灾难性脑损伤死亡。

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尸检发现，这名儿童的骨盆和一根肋骨骨折，身体还有瘀伤。法庭还听取证据称，该男子通过将男童锁在黑暗的车库里，或拿走他的床垫和枕头来惩罚他。死亡前一天，母亲看到儿子从房屋附近的楼梯上摔下。

家属陈述及辩方立场

男童的父亲告诉法庭，儿子被杀后，他的生活陷入了不断下滑的螺旋，生活的快乐也消失了。法庭还宣读了孩子哥哥的陈述：他说自己因弟弟的死亡而愤怒，也怀念与弟弟一起玩耍的时光。

辩护律师大卫·普赖斯表示，他打算调取医疗记录，以便在量刑时考虑该男子患有多发性硬化症的诊断。法官菲利普·博尔滕指出，这些文件本应在审判期间提交，并表示该男子面临极为漫长的监禁刑期。

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