В Австралии, в Верховном суде штата Новый Южный Уэльс в Сиднее, мать двухлетнего мальчика заявила, что никогда не простит своему бывшему партнеру убийство ее сына. Присяжные признали 40-летнего мужчину виновным в убийстве в июле, а слушание по назначению наказания продолжится 2 декабря.

Как сообщает ABC News, имя мужчины не разглашается по юридическим причинам. На момент смерти ребенка в 2022 году он состоял в отношениях с матерью мальчика и жил вместе с ней. Женщина назвала знакомство с ним самой большой ошибкой в своей жизни и сказала, что он необратимо изменил и разрушил ее жизнь.

Обстоятельства смерти ребенка

Во время судебного процесса присяжные заслушали доказательства того, что утром 23 мая 2022 года мать нашла сына без сознания, когда пыталась его разбудить. Мальчика доставили самолетом из Коффс-Харбора в больницу Джона Хантера в Ньюкасле, где через два дня он умер от катастрофической травмы головного мозга.

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Вскрытие показало, что у ребенка были переломы таза и ребра, а также синяки на теле. Суд также заслушал доказательства того, что мужчина наказывал мальчика, запирая его в темном гараже или забирая у него матрас и подушку. Накануне смерти мать видела, как ее сын упал с лестницы возле дома.

Заявления семьи и позиция защиты

Отец мальчика рассказал суду, что после убийства сына его жизнь пошла по нисходящей спирали, а радость жизни исчезла. В суде также зачитали заявление старшего брата ребенка: он сказал, что злится из-за смерти брата и скучает по совместным играм.

Адвокат защиты Дэвид Прайс сообщил о намерении запросить медицинские документы, чтобы при определении наказания учесть диагноз рассеянного склероза у мужчины. Судья Филлип Боултен отметил, что эти документы следовало предоставить во время судебного разбирательства, и сказал, что мужчине грозит очень длительный срок лишения свободы.

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