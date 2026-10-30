W Karaczi w Pakistanie prace budowlane w ramach projektu rehabilitacji cieku Nehr-i-Khayyam nie zostaną wstrzymane mimo sprzeciwu mieszkańców, ekologów i przedstawicieli departamentu ochrony środowiska. Oświadczył to doradca głównego ministra prowincji Sindh, Syed Najmi Alam, informuje Dawn.

26 października kierownik megaprojektów Karaczi zwrócił się do dyrektora generalnego Agencji Ochrony Środowiska Sindhu (Sepa). Poprosił o zbadanie planu rehabilitacji Nehr-i-Khayyam z odprowadzaniem ścieków w Dystrykcie Południowym oraz o wskazanie niezbędnych wymogów ochrony środowiska, środków łagodzących, pozwoleń lub innych działań zgodnie z prawem ochrony środowiska.

Wątpliwości dotyczące oceny środowiskowej

Krytycy projektu zakwestionowali zasadność przeprowadzania oceny środowiskowej na etapie, gdy prace są już intensywnie prowadzone. Źródła w Sepa powiedziały gazecie, że przeprowadzenie wiarygodnej i niezależnej oceny oddziaływania na środowisko lub przeglądu środowiskowego w takich warunkach jest „niemal niemożliwe”.

Według źródła w agencji przed rozpoczęciem budowy należało sprawdzić, czy kształt i konstrukcja kanału są zdolne przepuścić wymagany poziom wody. Wymaga to modelowania hydrologicznego, danych o opadach z minionych lat oraz ocen meteorologów. Zaznaczył również, że Nehr-i-Khayyam jest przeznaczony do odprowadzania do morza wody deszczowej i pływowej, a nie ścieków.

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Protesty mieszkańców

Ekolodzy i mieszkańcy dzielnicy Clifton protestowali przy placu budowy, obawiając się, że ciek wodny może zostać przekształcony w strefę komercyjną, w tym z możliwą ulicą gastronomiczną. Twierdzili także, że szczegóły projektu nie są publicznie dostępne, i ostrzegali, że zwężenie lub zablokowanie kanału może pogorszyć system odwadniania Karaczi, zwiększyć ryzyko miejskich podtopień i zaszkodzić środowisku morskiemu.

Przedstawiciel opozycyjnej partii Jamaat-e-Islami w radzie miejskiej Taimur Ahmed nazwał spóźniony przegląd środowiskowy nieskutecznym i wyraził wątpliwości co do jego bezstronności. Były urzędnik Sepa zaznaczył, że ustawa Sindhu o ochronie środowiska z 2014 roku daje agencji uprawnienia do interweniowania, wstrzymywania lub regulowania projektów, które naruszają normy środowiskowe lub nie mają obowiązkowych zgód.

Syed Najmi Alam odrzucił zarzuty krytyków, twierdząc, że nie jest to projekt na dużą skalę, taki jak budowa tamy, dla którego ocena środowiskowa byłaby krytycznie konieczna. Jednocześnie powiedział, że władze zwróciły się do Sepa, aby rozpatrzyła zastrzeżenia, lecz podkreślił, że prace na Nehr-i-Khayyam będą kontynuowane.

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