据《黎明报》报道，巴基斯坦卡拉奇的内赫尔-伊-海亚姆水道修复项目建设工作不会停止，尽管居民、环保人士和环境保护部门代表提出反对。信德省首席部长顾问赛义德·纳吉米·阿拉姆作出了这一表态。

10月26日，卡拉奇大型项目负责人致函信德省环境保护局（Sepa）局长。他请求审查涉及南区污水排放的内赫尔-伊-海亚姆修复方案，并告知根据环境立法所需的环境保护要求、影响缓解措施、许可或其他行动。

对环境评估的质疑

该项目的批评者质疑在工程已经积极推进的阶段进行环境审查是否恰当。Sepa消息人士告诉该报，在这种条件下进行可信且独立的环境影响评估或环境审查“几乎不可能”。

该机构的一名消息人士表示，在开工前本应核查该渠道的形状和设计是否能够通过所需水量。这需要水文建模、过去数年的降雨数据以及气象学家的评估。他还指出，内赫尔-伊-海亚姆旨在将雨水和潮汐水排入大海，而不是排放污水。

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居民抗议

环保人士和克利夫顿地区居民在施工现场附近抗议，担心水道可能被改造成商业区，其中可能包括美食街。他们还表示，项目细节未向公众公开，并警告说，缩窄或封堵渠道可能恶化卡拉奇的排水系统，增加城市内涝风险并损害海洋环境。

市议会反对党“伊斯兰大会党”代表泰穆尔·艾哈迈德称迟来的环境审查无效，并对其公正性表示怀疑。一名前Sepa官员指出，2014年《信德省环境保护法》赋予该机构干预、叫停或监管违反环境标准或未获得强制性批准项目的权力。

赛义德·纳吉米·阿拉姆驳回了批评者的说法，称这并非修建大坝一类的大型项目，而对此类项目环境评估才会是至关重要的。他同时表示，当局已联系Sepa以审议这些反对意见，但强调内赫尔-伊-海亚姆的工程将继续进行。

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