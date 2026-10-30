В Карачи, Пакистан, строительные работы в рамках проекта реабилитации водотока Нехр-и-Хайям не будут остановлены, несмотря на возражения жителей, экологов и представителей природоохранного ведомства. Об этом заявил советник главного министра провинции Синд Сайед Наджми Алам, сообщает Dawn.

26 октября руководитель мегапроектов Карачи обратился к генеральному директору Агентства по охране окружающей среды Синда (Sepa). Он попросил изучить схему реабилитации Нехр-и-Хайям с отводом сточных вод в Южном округе и сообщить о необходимых требованиях по защите окружающей среды, мерах смягчения воздействия, разрешениях или иных действиях в соответствии с экологическим законодательством.

Сомнения относительно экологической оценки

Критики проекта поставили под сомнение целесообразность экологического рассмотрения на этапе, когда работы уже активно ведутся. Источники в Sepa заявили изданию, что провести убедительную и независимую оценку воздействия на окружающую среду или экологический обзор в таких условиях «почти невозможно».

По словам источника в агентстве, до начала строительства следовало проверить, способны ли форма и конструкция канала пропускать необходимый объем воды. Для этого нужны гидрологическое моделирование, данные об осадках за прошлые годы и оценки метеорологов. Он также отметил, что Нехр-и-Хайям предназначен для отвода в море дождевой и приливной воды, а не сточных вод.

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Протесты жителей

Экологи и жители района Клифтон протестовали возле строительной площадки, опасаясь, что водоток могут превратить в коммерческую зону, в том числе с возможной фуд-стрит. Они также заявляли об отсутствии в открытом доступе деталей проекта и предупреждали, что сужение или перекрытие канала может ухудшить дренажную систему Карачи, повысить риск городских подтоплений и навредить морской среде.

Представитель оппозиционной партии «Джамаат-и-Ислами» в городском совете Таймур Ахмед назвал запоздалый экологический обзор неэффективным и выразил сомнение в его беспристрастности. Бывший чиновник Sepa отметил, что закон Синда об охране окружающей среды 2014 года дает агентству полномочия вмешиваться, останавливать или регулировать проекты, нарушающие экологические нормы или не имеющие обязательных согласований.

Сайед Наджми Алам отверг претензии критиков, заявив, что это не масштабный проект наподобие строительства плотины, для которого экологическая оценка была бы критически необходимой. В то же время он сказал, что власти обратились в Sepa, чтобы рассмотреть возражения, но подчеркнул: работы на Нехр-и-Хайям будут продолжены.

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