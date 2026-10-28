阿尔纳布气旋在印度造成3人死亡——《每日马弗里克报》

印度安得拉邦有3人因阿尔纳布气旋死亡。该气旋于周三清晨登陆，随后其中心完全向内陆推进。印度气象局将阿尔纳布归类为特强气旋风暴——这是其分级标准中的第三高等级。

据《每日马弗里克报》报道，在气旋到来前，已有超过18万人从安得拉邦和奥迪沙邦撤离。印度国家灾害响应部队代表纳伦德拉·辛格·本德拉表示，安得拉邦受灾最严重，而奥迪沙邦的后果较轻。他还预计，随着气旋向内陆移动，风力将减弱。

安得拉邦的损失

该邦首席部长N. 钱德拉巴布·奈杜在致联邦内政部长阿米特·沙阿的信中表示，强降雨和大风摧毁了至少180所房屋，吹倒了220棵树，并导致多个地区停电。据奈杜办公室官员称，两人的死因分别是树木倒塌和触电。

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东海岸部分学校关闭，一些铁路和航班服务被取消。印度民航部表示，安得拉邦的3座机场暂停运营。国家灾害响应部队和邦级部门的队伍在受灾地区开展工作，电视画面显示工作人员正在清理道路上的倒树、树枝和树叶。

尼泊尔的预报和限制措施

气象部门预测风速将达到每小时125至135公里，阵风最高可达每小时150公里，并伴有比正常水位高1至1.5米的风暴潮。该部门警告称，安得拉邦低洼地区可能发生洪水，农作物可能受损，茅草房屋和通信线路可能遭到破坏。渔民被建议不要出海。

在邻国尼泊尔，由于存在降雨和暴风雪风险，高海拔地区的徒步许可签发暂停3天。此前，该国政府警告游客不要前往高海拔地区，因为从周四夜间至周六，喜马拉雅山区可能出现暴雨、暴风雪和雪崩。

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