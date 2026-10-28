Циклон Арнаб унес жизни трех человек в Индии — Daily Maverick

В индийском штате Андхра-Прадеш в результате циклона Арнаб погибли три человека. Циклон вышел на сушу рано утром в среду, после чего его центр полностью переместился вглубь страны. Индийский метеорологический департамент классифицировал Арнаб как очень сильный циклонический шторм — третью по величине категорию по своей шкале.

Как сообщает Daily Maverick, до прибытия циклона из штатов Андхра-Прадеш и Одиша эвакуировали более 180 тысяч человек. Представитель Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Индии Нарендра Сингх Бундела заявил, что сильнее всего пострадал Андхра-Прадеш, тогда как последствия в Одише были менее тяжелыми. Он также ожидал ослабления ветра по мере продвижения циклона вглубь суши.

Повреждения в Андхра-Прадеше

Главный министр штата Н. Чандрабабу Найду в письме федеральному министру внутренних дел Амиту Шаху сообщил, что сильные дожди и ветер разрушили не менее 180 домов, повалили 220 деревьев и вызвали перебои с электроснабжением в нескольких районах. По данным чиновников из офиса Найду, причинами двух смертей стали падение дерева и поражение электрическим током.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На восточном побережье закрыли часть школ, отменили отдельные железнодорожные и авиарейсы. Министерство гражданской авиации Индии сообщило о приостановке работы трех аэропортов Андхра-Прадеша. Команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и служб штата работали в пострадавших районах, а телевизионные сюжеты показали работников, убиравших с автодорог поваленные деревья, ветви и листья.

Прогнозы и ограничения в Непале

Метеорологический департамент прогнозировал ветер скоростью 125–135 км/ч с порывами до 150 км/ч, а также штормовой нагон высотой от одного до полутора метров выше обычного уровня. Ведомство предупредило о возможном затоплении низменных районов Андхра-Прадеша, потерях урожая, повреждении соломенных домов и линий связи. Рыбакам рекомендовали не выходить в море.

В соседнем Непале из-за риска дождей и метелей на три дня приостановили выдачу разрешений на треккинг в высокогорных районах. Ранее власти страны предостерегли туристов от поездок в высокогорье из-за угрозы ливней, снежных бурь и лавин в Гималаях с ночи четверга до субботы.

Читай нас в