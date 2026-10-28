Cyklon Arnab zabił trzy osoby w Indiach — Daily Maverick

Trzy osoby zginęły w indyjskim stanie Andhra Pradesh w wyniku cyklonu Arnab. Cyklon dotarł na ląd wcześnie w środę, po czym jego centrum całkowicie przesunęło się w głąb kraju. Indyjski Departament Meteorologiczny sklasyfikował Arnab jako bardzo silny sztorm cyklonowy — trzecią najwyższą kategorię w swojej skali.

Jak podaje Daily Maverick, przed nadejściem cyklonu ze stanów Andhra Pradesh i Odisha ewakuowano ponad 180 tys. osób. Narendra Singh Bundela, przedstawiciel indyjskich Narodowych Sił Reagowania na Katastrofy, oświadczył, że Andhra Pradesh ucierpiał najbardziej, podczas gdy skutki w Odishie były mniej dotkliwe. Oczekiwał również osłabienia wiatru w miarę przesuwania się cyklonu w głąb lądu.

Zniszczenia w Andhra Pradesh

Główny minister stanu N. Chandrababu Naidu w liście do federalnego ministra spraw wewnętrznych Amita Shaha poinformował, że ulewne deszcze i wiatr zniszczyły co najmniej 180 domów, powaliły 220 drzew oraz spowodowały przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku rejonach. Według urzędników z biura Naidu przyczynami dwóch zgonów były upadek drzewa i porażenie prądem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na wschodnim wybrzeżu zamknięto część szkół, odwołano niektóre połączenia kolejowe i lotnicze. Indyjskie Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego poinformowało o zawieszeniu działalności trzech lotnisk w Andhra Pradesh. Zespoły Narodowych Sił Reagowania na Katastrofy i służb stanowych pracowały na dotkniętych obszarach, a materiały telewizyjne pokazały pracowników usuwających z dróg powalone drzewa, gałęzie i liście.

Prognozy i ograniczenia w Nepalu

Departament Meteorologiczny prognozował wiatr o prędkości 125–135 km/h, w porywach do 150 km/h, a także falę sztormową o wysokości od jednego do półtora metra ponad zwykły poziom. Urząd ostrzegł przed możliwym zalaniem nisko położonych obszarów Andhra Pradesh, stratami w uprawach, uszkodzeniami domów krytych strzechą i linii łączności. Rybakom zalecono, aby nie wypływali w morze.

W sąsiednim Nepalu na trzy dni zawieszono wydawanie zezwoleń na trekking w obszarach wysokogórskich z powodu ryzyka opadów deszczu i zamieci śnieżnych. Wcześniej władze kraju ostrzegły turystów przed podróżami w wysokie góry z powodu zagrożenia ulewami, śnieżycami i lawinami w Himalajach od nocy z czwartku na sobotę.

Czytaj nas na