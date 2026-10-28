Prezydent Chin Xi Jinping pogratulował prezydentowi Brazylii Luizowi Inácio Luli da Silvie reelekcji na stanowisko głowy państwa. Informuje o tym ECNS.

Oświadczenie Xi Jinpinga

W depeszy gratulacyjnej Xi oświadczył, że Lula wniósł istotny wkład w rozwój stosunków między Chinami a Brazylią. Jak zaznaczył, w ostatnich latach on i brazylijski prezydent utrzymywali ścisłą komunikację na różne sposoby oraz wspólnie ukierunkowywali rozwój chińsko-brazylijskiej wspólnoty wspólnej przyszłości.

Chiński przywódca wskazał, że ta współpraca ma na celu promowanie bardziej sprawiedliwego świata i zrównoważonego rozwoju planety. Dodał również, że globalne, strategiczne i długoterminowe znaczenie stosunków dwustronnych staje się coraz bardziej widoczne.

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Współpraca obu państw

Xi Jinping oświadczył, że relacje Chin i Brazylii stały się przykładem solidarności i współpracy między państwami Globalnego Południa. Podkreślił, że przywiązuje wielką wagę do ich rozwoju i jest gotów współpracować z Lulą na rzecz pogłębienia kompleksowej strategicznej koordynacji między oboma państwami oraz zwiększenia dobrobytu ich narodów.

Tego samego dnia wiceprezydent Chin Han Zheng wysłał depeszę gratulacyjną do Geralda Alckmina, który został ponownie wybrany na wiceprezydenta Brazylii.

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