Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает ECNS.

Заявление Си Цзиньпина

В поздравлении Си заявил, что Лула внес важный вклад в развитие отношений между Китаем и Бразилией. По его словам, в последние годы он и бразильский президент поддерживали тесную коммуникацию различными способами и совместно направляли развитие китайско-бразильского сообщества единой судьбы.

Китайский лидер отметил, что это взаимодействие направлено на содействие более справедливому миру и устойчивому развитию планеты. Он также назвал все более заметным глобальное, стратегическое и долгосрочное значение двусторонних отношений.

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Сотрудничество двух государств

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Бразилии стали примером солидарности и сотрудничества между странами Глобального Юга. Он подчеркнул, что придает большое значение их развитию и готов сотрудничать с Лулой для углубления всеобъемлющей стратегической координации между двумя странами и повышения благосостояния их народов.

В тот же день вице-председатель КНР Хань Чжэн направил поздравительное послание Жералду Алкмину, который был переизбран на должность вице-президента Бразилии.

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