W Korei Południowej pożar objął tymczasowe osiedle Guryong w dzielnicy Gangnam na południu Seulu. Ogień dotknął 107 mieszkańców z 77 gospodarstw domowych, a jedna kobieta doznała lekkiego urazu nogi. Pożar, który wybuchł we wtorek, ugaszono wczesnym rankiem w środę — niemal 13 godzin po jego rozpoczęciu, informuje Korea Herald.

Władze zorganizowały tymczasowe zakwaterowanie dla osób dotkniętych pożarem w szkołach Gaepo i Guryong, a także w pobliskich obiektach noclegowych.

Trudne warunki gaszenia pożaru

Policja i służby pożarnicze badają przyczynę pożaru. Według strażaków działania utrudniały ciemność, silny wiatr oraz niedobór wody do gaszenia. Domy na osiedlu są położone gęsto, a wąskie przejścia ograniczają dostęp dla wozów strażackich.

Wiele budynków wzniesiono z łatwopalnych materiałów, w tym ze sklejki, arkuszy winylowych i izolacji. Dodatkowym zagrożeniem jest przestarzała instalacja elektryczna. Pożar nastąpił po dużych pożarach w styczniu 2026 roku i we wrześniu 2025 roku.

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Przesiedlenie i zabudowa

Osiedle Guryong powstało w latach 70. i 80. XX wieku, gdy osoby przesiedlone w związku z zabudową Gangnam zamieszkały w tymczasowych domach. To ostatnie slumsy Seulu, zajmujące około 267 tysięcy metrów kwadratowych. Wielu mieszkańców nie było właścicielami ziemi pod swoimi domami; według SH, przed nabyciem działek przez spółkę ich właścicielami było mniej niż 1% mieszkańców.

Budowa na tym terenie jeszcze się nie rozpoczęła. Miasto planuje wznieść tam kompleks mieszkaniowy z 3 739 mieszkaniami: 1 691 lokalami na długoterminowy wynajem w systemie jeonse, 1 107 mieszkaniami publicznego najmu dla byłych mieszkańców osiedla oraz 941 mieszkaniami na sprzedaż.

Z początkowych 1 107 gospodarstw domowych większość już się przeprowadziła, jednak około 140 nadal pozostaje na miejscu. Według SH, operatora projektu mieszkaniowego Seulu, wielu z nich domaga się prawa do zakupu mieszkania w nowym kompleksie, a nie powrotu jako najemcy mieszkań publicznych. SH dąży do rozpoczęcia budowy w pierwszej połowie 2027 roku po przesiedleniu pozostałych mieszkańców i równocześnie prowadzi postępowania sądowe w celu uzyskania posiadania nieruchomości.

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