В Южной Корее пожар охватил временное поселение Курён в районе Каннам на юге Сеула. Огонь затронул 107 жителей из 77 домохозяйств, одна женщина получила лёгкую травму ноги. Пожар, начавшийся во вторник, потушили ранним утром в среду — почти через 13 часов после его возникновения, сообщает Korea Herald.

Власти организовали временное размещение для людей, затронутых пожаром, в школах Гэпхо и Курён, а также в расположенных рядом местах размещения.

Сложные условия тушения

Полиция и пожарные службы расследуют причину возгорания. По данным пожарных, работе мешали темнота, сильный ветер и нехватка воды для тушения. Дома в поселении расположены плотно, а узкие проходы ограничивают доступ пожарной техники.

Многие строения возведены из легковоспламеняющихся материалов, в том числе фанеры, виниловых листов и утеплителя. Дополнительным риском является устаревшая электропроводка. Этот пожар произошёл после крупных возгораний в январе 2026 года и сентябре 2025 года.

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Переселение и застройка

Поселение Курён сформировалось в 1970–1980-х годах, когда люди, переселённые из-за застройки Каннама, поселились во временных домах. Это последние трущобы Сеула, площадь которых составляет около 267 тысяч квадратных метров. Многие жители не владели землёй под своими домами; по данным SH, до приобретения участков компанией их владельцами были менее 1% жителей.

Строительство на территории ещё не начиналось. Город планирует построить там жилой комплекс на 3 739 квартир: 1 691 жильё для долгосрочной аренды по системе чонсе, 1 107 квартир государственного арендного жилья для бывших жителей поселения и 941 квартиру для продажи.

Из первоначальных 1 107 домохозяйств большинство уже переехало, однако около 140 всё ещё остаются. По данным SH, оператора жилищного проекта Сеула, многие из них добиваются права купить квартиру в новом комплексе, а не вернуться в качестве арендаторов государственного жилья. SH стремится начать строительство в первой половине 2027 года после переселения оставшихся жителей и одновременно ведёт судебные процедуры для получения владения объектами.

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