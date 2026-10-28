韩国首尔南部江南区的临时聚居地九龙江村发生火灾。火灾影响了77户家庭的107名居民，一名女子腿部轻微受伤。据《韩国先驱报》报道，火灾于周二开始，并于周三清晨被扑灭，距离起火近13小时。

当局在开浦学校和九龙江学校，以及附近的住宿设施，为受火灾影响的人们安排了临时安置。

灭火条件艰难

警方和消防部门正在调查起火原因。消防人员表示，黑暗、强风以及灭火用水不足妨碍了救援工作。聚居地内房屋密集，狭窄的通道限制了消防车辆进入。

许多建筑由易燃材料建成，包括胶合板、乙烯基板材和保温材料。老旧电线也是额外风险。这场火灾发生在2026年1月和2025年9月的大火之后。

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搬迁与开发

九龙江村形成于20世纪70至80年代，当时因江南开发而被迁移的人们在临时住房中定居。这是首尔最后的贫民窟，面积约26.7万平方米。许多居民并不拥有其住房所在的土地；据SH称，在该公司购买地块之前，不到1%的居民拥有自己的地块。

该地块的建设尚未开始。首尔市计划在那里建设一个拥有3,739套公寓的住宅综合体：1,691套按全租房制度长期出租的住房、1,107套面向原聚居地居民的公共租赁住房，以及941套用于出售的公寓。

在最初的1,107户家庭中，大多数已经搬离，但约140户仍留在当地。据首尔住房项目运营方SH称，其中许多人要求获得购买新住宅综合体公寓的权利，而不是以公共住房租户身份返回。SH计划在安置剩余居民后于2027年上半年开工，同时正进行法律程序以取得对相关房产的占有。

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