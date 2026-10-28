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Woda wraca do części dzielnic Tshwane w RPA — TimesLIVE

UA.NEWS 28 października 2026 09:42
Woda wraca do części dzielnic Tshwane w RPA — TimesLIVE

Władze miejskie Tshwane w RPA poinformowały o stopniowym przywracaniu dostaw wody w części obszarów Garsfontein i Elardus Park. Trwają prace naprawcze w zakładzie uzdatniania wody Bronkhorstspruit oraz działania na rzecz stabilizacji dostaw wody w mieście, podaje TimesLIVE.

Czyszczenie zbiorników

Burmistrz Tshwane Nasiphi Moya oświadczyła, że Rand Water oraz miejski wydział wodociągów i kanalizacji kontynuują przywracanie działania zakładu uzdatniania wody. Zespół techniczny zakończył czyszczenie większego zbiornika, podczas gdy mniejszy jest nadal oczyszczany z pozostałości osadu przy użyciu dodatkowego sprzętu.

Przygotowanie systemu filtracji jest ukończone w około 90%, w tym trwa kontrola komponentów elektrycznych. Do punktu poboru surowej wody podłączono generator, a pozostałe prace elektryczne są finalizowane. Według Moyi zespoły planują zakończyć czyszczenie w środę, po czym rozpoczną testowanie i uruchamianie systemu. Etap ten obejmuje wewnętrzną cyrkulację wody, chlorowanie i płukanie systemu.

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Ostrzeżenie dla mieszkańców

Ostrzeżenia o niebezpiecznej wodzie dla społeczności zaopatrywanych przez zakład Bronkhorstspruit, a także dla Hammanskraal, faza 3, pozostają w mocy. Mieszkańców wezwano do korzystania wyłącznie z zatwierdzonych przez miasto alternatywnych źródeł wody do czasu oficjalnego komunikatu o bezpieczeństwie wody.

Mieszkańców obszaru zaopatrzenia Bronkhorstspruit poproszono, by nie używali skażonej wody z kranu do picia, gotowania, celów związanych z żywnością ani higieny osobistej. Moya podkreśliła, że gotowanie nie czyni takiej wody bezpieczną, a zapasy pobrane przed ogłoszeniem ostrzeżenia należy wylać. Miasto ostrzegło również przed pobieraniem wody pitnej z rzek, tam, strumieni, studni i niesprawdzonych odwiertów.

Osobno Tshwane zawiesiło napełnianie cystern wodą przy hydrancie w Cullinan po wykryciu zwiększonej mętności wody. Miasto współpracuje z Magalies Water i oczekuje na dodatkowe wyniki badań, aby ustalić, czy można bezpiecznie wznowić napełnianie cystern. Jednocześnie władze szukają alternatywnych miejsc ich napełniania, aby wspierać awaryjną dystrybucję wody.

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