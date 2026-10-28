南非茨瓦内部分地区恢复供水 — TimesLIVE

南非茨瓦内市政府表示，Garsfontein和Elardus Park部分地区的供水正在逐步恢复。布朗克霍斯特斯普雷特水处理厂的维修工作以及稳定全市供水的工作仍在继续，TimesLIVE报道。

水库清理

茨瓦内市长Nasiphi Moya表示，Rand Water和该市供水与污水处理部门正在继续恢复水处理厂运行。技术团队已完成对较大水库的清理，而较小水库仍在使用额外设备清除残留污泥。

过滤系统的准备工作已完成约90%，其中包括继续检查电气部件。一台发电机已连接至原水取水点，其余电气安装工作正在完成。Moya表示，团队计划于周三完成清理，随后将开始系统测试和投运。这一阶段包括水的内部循环、加氯和系统冲洗。

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对居民的警告

针对由布朗克霍斯特斯普雷特水厂供水的社区，以及Hammanskraal第3期地区的危险用水警告仍然有效。居民被敦促在收到水质安全的官方通知前，仅使用市政府批准的替代水源。

布朗克霍斯特斯普雷特供水区域的居民被要求不要将受影响的自来水用于饮用、烹饪、食品用途或个人卫生。Moya强调，煮沸并不能使此类水变得安全，在发布警告前取用的储水应予以倒掉。市政府还警告不要从河流、水坝、溪流、水井和未经检测的钻井中取用饮用水。

此外，在发现水体浑浊度升高后，茨瓦内暂停了在Cullinan一个消防栓为运水罐车注水。市政府正与Magalies Water沟通，并等待更多检测结果，以确定是否可以安全恢复罐车注水。同时，当局正在寻找替代注水地点，以维持紧急供水分配。

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