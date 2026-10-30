阿塞拜疆当选伊斯兰合作组织局主席，任期两年——Euronews

在阿塞拜疆巴库举行的伊斯兰合作组织成员国反腐败执法机构负责人第三次高级别会议上，阿塞拜疆当选为该局未来两年的主席。与会者讨论了打击跨境金融犯罪、追回非法所得资产以及在反腐败斗争中应用人工智能等问题。

据Euronews报道，来自46个国家和8个国际组织的250多名代表参加了此次会议。阿塞拜疆总检察长助理图盖·拉希姆利表示，此次活动旨在加强国际合作，交流信息和最佳实践，并共同努力追回犯罪所得资产。

麦加·穆卡拉玛公约

讨论的重点是落实2022年在麦加通过的《麦加·穆卡拉玛公约》。根据伊斯兰合作组织的数据，这是首个专门为该组织成员国制定的、关于打击腐败的多边执法协议。

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阿塞拜疆总检察长卡姆兰·阿利耶夫表示，该公约旨在促进相互法律协助、信息交流以及追回与腐败有关的资产。据他介绍，该协议框架下的机制涵盖57个国家，应使执法人员能够更快地交换数据、开展联合调查、识别、冻结并返还被盗的公共资金。

资产追回与技术

马来西亚反腐败委员会首席专员阿卜杜勒·哈利姆·本·阿曼介绍了处理1MDB基金案件的经验。他表示，马来西亚已成功追回约330亿马来西亚林吉特，并称官僚程序是国际调查面临的主要障碍之一。

突尼斯最高行政和财务监督机构主席伊梅德·哈兹古伊表示，恐怖组织和有组织犯罪团伙正日益积极地利用现代技术隐藏资金并逃避制裁。他呼吁各国加强技术和实践交流，特别是利用人工智能打击腐败和评估风险。

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