Азербайджан избрали главой бюро ОИС на два года — Euronews

В Баку, Азербайджан, на Третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств Организации исламского сотрудничества Азербайджан избрали председателем бюро на следующие два года. Участники обсудили противодействие трансграничным финансовым преступлениям, возвращение незаконно полученных активов и применение искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией.

Как сообщает Euronews, во встрече приняли участие более 250 представителей из 46 государств и восьми международных организаций. Помощник генерального прокурора Азербайджана Тугай Рагимли заявил, что целью мероприятия является укрепление международного сотрудничества, обмен информацией и передовыми практиками, а также совместные усилия по возвращению активов, полученных преступным путем.

Конвенция Мекки аль-Мукаррамы

В центре обсуждений была имплементация Конвенции Мекки аль-Мукаррамы, принятой в 2022 году в Мекке. По данным Организации исламского сотрудничества, это первое многостороннее соглашение правоохранительных органов по противодействию коррупции, разработанное специально для государств-членов организации.

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Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев заявил, что конвенция призвана облегчить взаимную правовую помощь, обмен информацией и возвращение активов, связанных с коррупцией. По его словам, механизм в рамках соглашения охватывает 57 стран и должен позволить правоохранителям быстрее обмениваться данными, проводить совместные расследования, выявлять, замораживать и возвращать похищенные государственные средства.

Возвращение активов и технологии

Главный комиссар Малазийской антикоррупционной комиссии Абд Халим бин Аман привел опыт работы по делу фонда 1MDB. Он заявил, что Малайзии удалось вернуть около 33 млрд малайзийских ринггитов, а бюрократические процедуры назвал одним из главных препятствий для международных расследований.

Президент Высшего органа административного и финансового контроля Туниса Имед Хазгуи заявил, что террористические и организованные преступные группы все активнее используют современные технологии для сокрытия средств и уклонения от санкций. Он призвал государства усиливать обмен технологиями и практиками, в частности использовать искусственный интеллект для противодействия коррупции и оценки рисков.

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