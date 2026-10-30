首尔担忧美朝谈判缺少韩国参与——德国之声

韩国首尔日益担心，美国可能在未充分考虑韩国利益的情况下恢复与朝鲜的外交接触。正如德国之声报道所称，该国政界人士担忧，华盛顿为寻求在与金正恩的对话中取得突破，可能危及其盟友的安全。

边境紧张局势

近几周来，两韩关系急剧恶化。上个月，首尔指责平壤在设防边境的韩国一侧埋设地雷。爆炸导致三名韩国军人受伤。朝鲜否认这一指控，并称这据称是一次旨在抹黑该国的假旗行动。

此后，朝鲜进行了多次武器试验，举办了金正恩出席的首次军用无人机展览，将自行火炮部队调往边境，并开始准备扬声器系统，以向南方播放宣传内容。周四，朝鲜还向日本海方向发射了约十枚短程弹道导弹。

对华盛顿立场的担忧

美国总统唐纳德·特朗普曾表示希望恢复与金正恩的谈判。据该媒体报道，双方曾讨论于11月18日在中国深圳举行会晤的可能性，特朗普届时将参加亚太经济合作组织峰会。平壤尚未对华盛顿释放的信号作出正式回应。

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在韩国国会情报委员会的一次闭门会议上，国家情报院报告称，金正恩在丹东与中国政治局高级官员会晤期间讨论了与特朗普会面的可能性。

公州大学国际研究教授林恩贞表示，最令人担忧的是美国可能承认朝鲜为核国家。她说，人们也担心，协议可能规定平壤放弃能够打击美国的远程核导弹，但允许其保留对韩国和日本构成威胁的短程导弹。

盟友关系

韩国前政治人士金相宇表示，两国政府之间存在信任危机。他说，首尔与华盛顿之间的关系受到关税、贸易限制以及美国要求增加对驻韩美军经费的影响。

德国总理弗里德里希·默茨在访问韩国期间强调，韩国的安全影响欧洲的安全，正如欧洲安全影响朝鲜半岛的安全一样。

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