Вода возвращается в части районов Тшване в ЮАР — TimesLIVE

Муниципалитет Тшване в ЮАР сообщил о постепенном восстановлении водоснабжения в отдельных частях районов Гарсфонтейн и Элардус-Парк. Продолжаются работы по ремонту водоочистной станции Бронкхорстспрёйт и стабилизации подачи воды в городе, сообщает TimesLIVE.

Очистка резервуаров

Мэр Тшване Насифі Мойя заявила, что Rand Water и городской отдел водоснабжения и канализации продолжают восстановление водоочистной станции. Техническая команда завершила очистку большего резервуара, тогда как меньший продолжают очищать от остатков ила с использованием дополнительного оборудования.

Подготовка системы фильтрации выполнена примерно на 90%, в частности продолжается проверка электрических компонентов. К точке забора неочищенной воды подключили генератор, а оставшиеся электромонтажные работы завершаются. По словам Мойи, команды планируют закончить очистку в среду, после чего начнут испытания и ввод системы в эксплуатацию. Этот этап предусматривает внутреннюю циркуляцию воды, хлорирование и промывку системы.

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Предупреждение для жителей

Предупреждения об опасной воде для общин, получающих её со станции Бронкхорстспрёйт, а также для района Хамманскраал, фаза 3, остаются в силе. Жителей призвали пользоваться только одобренными городом альтернативными источниками воды до официального уведомления о безопасности воды.

Жителей зоны снабжения Бронкхорстспрёйт попросили не использовать затронутую водопроводную воду для питья, приготовления пищи, пищевых нужд или личной гигиены. Мойя подчеркнула, что кипячение не делает такую воду безопасной, а запасы, набранные до объявления предупреждения, следует вылить. Город также предостерёг от набора питьевой воды из рек, плотин, ручьёв, колодцев и непроверенных скважин.

Отдельно Тшване приостановило наполнение автоцистерн на гидранте в Каллинане после обнаружения повышенной мутности воды. Город взаимодействует с Magalies Water и ожидает дополнительных результатов анализов, чтобы определить, можно ли безопасно возобновить наполнение цистерн. В то же время власти ищут альтернативные места для их наполнения, чтобы поддерживать экстренное распределение воды.

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