В Сеуле, Южная Корея, команда специального уполномоченного Ли Тэ Хана начала проверку 2,47 млн избирательных бюллетеней, хранящихся в гандбольном зале Олимпийского парка. Проверка является частью расследования беспрецедентного дефицита бюллетеней во время местных выборов 3 июня, сообщает Korea Herald.

Проверка бюллетеней и записей камер

Следственная группа также изучит записи камер наблюдения и другие материалы, чтобы проверить возможные нарушения, связанные с выборами. В команде подчеркнули, что процедура не будет пересчётом голосов. Её цель — сверить количество бюллетеней на площадке и установить, могли ли иметь место манипуляции или подделка.

Гандбольный зал использовался как центр подсчёта голосов. В нём хранятся бюллетени, поданные в Сонпха, юго-восточном районе Сеула. Протестующие блокировали их вывоз, требуя привлечь к ответственности виновных в ситуации и провести повторные выборы.

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Надзор и безопасность

В проверке будут помогать около 500 сотрудников Национальной избирательной комиссии. За процессом будут следить группа наблюдателей, выбранная Национальным собранием, а также законодатели и журналисты. Завершения работ ожидали около полуночи.

Возле арены собрались примерно 300 протестующих, а полиция привлекла около 3 тыс. правоохранителей для поддержания порядка. Физических столкновений не зафиксировали. Команду Ли Тэ Хана сформировали в прошлом месяце для расследования управления бюллетенями со стороны избирательной комиссии, подозрений в возможном манипулировании данными о явке и других вероятных нарушений.

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