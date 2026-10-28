Potężny cyklon Arnab zaczął wychodzić na ląd w indyjskim stanie Andhra Pradesh we wczesnych godzinach środowych. Silny wiatr i intensywne opady już powaliły drzewa w kilku miejscach oraz spowodowały przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Ewakuacje i odwołania połączeń

Przed nadejściem cyklonu ewakuowano tysiące osób wzdłuż wschodniego wybrzeża Indii. Odwołano również część połączeń kolejowych i lotniczych. O rozwoju sytuacji informuje Kathmandu Post.

Wiatr do 150 kilometrów na godzinę

Według prognozy Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego prędkość wiatru w rejonie wyjścia cyklonu na ląd miała wynosić 125–135 kilometrów na godzinę, w porywach do 150 kilometrów na godzinę. Następnie wiatr, zgodnie z oczekiwaniami synoptyków, miał stopniowo słabnąć.

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Służba meteorologiczna ostrzegła również, że w ciągu następnych sześciu godzin nizinne obszary Andhra Pradesh może zalać fala sztormowa o wysokości od 1,5 do 2,5 metra ponad zwykły poziom przypływu. Biuro głównego ministra stanu oświadczyło, że w tamtym momencie nie otrzymało informacji o ofiarach śmiertelnych.

Cyklon znad Zatoki Bengalskiej

Arnab przemieszcza się od strony Zatoki Bengalskiej — regionu, w którym formują się tropikalne cyklony, wielokrotnie uderzające we wschodnie wybrzeże Indii. W październiku 1999 roku supercyklon w Odisha pochłonął życie niemal 10 tysięcy osób.

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