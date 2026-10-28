Мощный циклон «Арнаб» начал выходить на сушу в индийском штате Андхра-Прадеш в первые часы среды. Сильный ветер и обильные осадки уже повалили деревья в нескольких местах и вызвали перебои с электроснабжением.

Эвакуация и отмена рейсов

Накануне приближения циклона вдоль восточного побережья Индии эвакуировали тысячи людей. Также были отменены некоторые железнодорожные и авиарейсы. О развитии ситуации сообщает Kathmandu Post.

Ветер до 150 километров в час

Согласно прогнозу Индийского метеорологического департамента, в районе выхода циклона на сушу скорость ветра должна была составить 125–135 километров в час с порывами до 150 километров в час. В дальнейшем ветер, как ожидали синоптики, должен был постепенно ослабевать.

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Метеорологическая служба также предупредила, что в течение следующих шести часов низменные районы Андхра-Прадеш может затопить штормовой нагон высотой от 1,5 до 2,5 метра над обычным уровнем прилива. В офисе главного министра штата заявили, что на тот момент информации о погибших не поступало.

Циклон из Бенгальского залива

«Арнаб» движется со стороны Бенгальского залива — региона, где формируются тропические циклоны, неоднократно обрушивавшиеся на восточное побережье Индии. В октябре 1999 года суперциклон в Одише унёс жизни почти 10 тысяч человек.

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