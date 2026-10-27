查尔斯三世国王将展开为期九天的巴哈马、圭亚那、安提瓜和巴布达之行，并将在当地参加英联邦政府首脑会议。据《卫报》报道，他的访问将伴随抗议活动，以及要求就英国君主制与跨大西洋奴隶贸易的历史联系作出正式道歉的呼声。

活动人士警告称，如果查尔斯不采取更多行动承认君主制的殖民历史，此次访问可能会加速该地区多个国家要求罢免他国家元首职务的运动。文化历史学家、Global Jamaica Diaspora Council英国代表帕特里克·弗农称，此行是对英联邦未来的重要考验。

未计划道歉

预计国王将在访问期间发表三次演讲。但据该报报道，他将遵循英国政府的建议，不就英国在跨大西洋奴隶贸易中所扮演的角色作出正式道歉。英国政府也排除了支付赔偿金的可能性。

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巴哈马抗议活动组织者、拉斯塔法里派领袖里士满·麦金尼表示，君主制所表达的遗憾并不足够。他说，早在20世纪80年代反对女王伊丽莎白二世的抗议活动中，就已提出自由、赎罪和国际遣返的要求。

赔偿问题提上议程

圭亚那总统伊尔法安·阿里在访问前表示，他希望赔偿问题取得进展，而这应从道歉开始。赔偿问题未被正式列入今年在安提瓜举行的英联邦领导人会议议程，但加勒比赔偿委员会主席希拉里·贝克尔斯预计，来自加勒比地区和非洲的与会者将在峰会上提出这一问题。

该报称，加剧这一讨论的因素包括加纳提出的一项联合国决议，该决议将跨大西洋奴隶贸易界定为最严重的危害人类罪，并呼吁实行恢复性司法。明年3月，英国枢密院将审议一份提交给国王的牙买加请愿书，该请愿书要求就奴隶制进行赔偿。

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