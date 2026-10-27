Король Карл III отправляется в девятидневное турне по Багамам, Гайане, Антигуа и Барбуде, где примет участие во встрече глав правительств Содружества наций. Его визит будет сопровождаться протестами и требованиями официальных извинений за исторические связи британской монархии с трансатлантической работорговлей, сообщает The Guardian.

Активисты предупреждают, что турне может ускорить движение за отстранение Карла от должности главы государства в ряде стран региона, если он не сделает больше для признания колониального прошлого монархии. Историк культуры и представитель Global Jamaica Diaspora Council в Великобритании Патрик Вернон назвал эту поездку важным испытанием для будущего Содружества наций.

Извинения не планируются

Ожидается, что во время поездки король произнесет три речи. В то же время, по данным издания, он будет следовать рекомендации британского правительства не приносить официальных извинений за роль Британии в трансатлантической работорговле. Правительство Соединенного Королевства также исключило выплату репараций.

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Организатор протеста на Багамах, растафарианский лидер Ричмонд Маккинни, заявил, что выраженного монархией сожаления недостаточно. По его словам, требования свободы, искупления и международной репатриации звучали еще во время протестов против королевы Елизаветы II в 1980-х годах.

Репарации на повестке дня

Президент Гайаны Ирфаан Али накануне визита дал понять, что хочет прогресса в вопросе репараций, который должен начаться с извинений. Формально вопрос репараций не включен в повестку дня нынешней встречи лидеров Содружества в Антигуа, однако председатель Карибской комиссии по репарациям Хилари Беклз ожидает, что участники из Карибского региона и Африки поднимут его во время саммита.

Среди факторов, усиливших дискуссию, издание называет резолюцию ООН, внесенную Ганой, которая определяет трансатлантическую работорговлю как тягчайшее преступление против человечности и призывает к восстановительному правосудию. В следующем марте британский Тайный совет должен рассмотреть ямайскую петицию о репарациях за рабство, поданную королю.

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