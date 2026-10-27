Premier Iraku Ali al-Zaidi w poniedziałek zwolnił Hamida al-Shatriego ze stanowiska szefa wywiadu narodowego. Do czasu powołania nowego szefa służby premier będzie tymczasowo wykonywał te obowiązki, informuje Asharq Al-Awsat.

Tymczasowe kierownictwo służby

Al-Shatri pełnił stanowisko szefa wywiadu narodowego od 19 grudnia 2024 roku. Wówczas został powołany przez premiera Mohammeda Shię al-Sudaniego.

Publikacja nie podaje powodów decyzji kadrowej ani informacji o możliwym następcy al-Shatriego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kariera Hamida al-Shatriego

Hamid al-Shatri urodził się w południowej irackiej prowincji Dhi Qar. W styczniu 2021 roku został dyrektorem generalnym wywiadu i zwalczania terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Iraku.

W listopadzie 2021 roku al-Shatri został mianowany zastępcą szefa Służby Bezpieczeństwa Narodowego. Następnie stanął na czele tej służby i pozostawał na stanowisku do lipca 2023 roku, po czym został przeniesiony do struktury doradczej ds. bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj nas na