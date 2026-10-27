W Peszawarze w Pakistanie dwóch handlarzy częściami samochodowymi oskarżyło lokalnego zastępcę nadinspektora policji oraz kilku funkcjonariuszy o rzekome chronienie podejrzanych o rabunek ich sklepu. Jak informuje Dawn, Qasim Subhan i jego brat Fazal Subhan zwrócili się do szefa miejskiej policji z apelem o interwencję w śledztwie, zatrzymanie podejrzanych i odzyskanie skradzionego mienia.

Twierdzenia o ataku na sklep

Według Fazala Subhana w piątek około godziny 14:00 do ich sklepu na targu Naak w rejonie Shoba Bazaar wtargnęło 13 uzbrojonych mężczyzn. Twierdzi on, że napastnicy trzymali jego i jego dwóch synów na muszce, a następnie załadowali do furgonetki części samochodowe warte ponad 10 mln pakistańskich rupii.

Mężczyźni zabrali również 600 tys. rupii w gotówce oraz dwa telefony komórkowe należące do jego syna Hamzy, twierdzi handlarz. Wskazał Israra Ahmeda, mieszkańca Gul Dara w Kacha Kachals, oraz Bakhta Mohammada z Doranpuru w Peszawarze jako domniemanych przywódców grupy.

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Zastrzeżenia wobec śledztwa

Fazal Subhan powiedział, że zadzwonił do policyjnej służby ratunkowej i skontaktował się z komisariatem policji im. Khana Raziqa Shaheeda. Według niego funkcjonariusze przybyli ze znacznym opóźnieniem i obejrzeli sklep dopiero około godziny 20:00.

Bracia twierdzą, że przekazali policji nagrania z kamer monitoringu oraz nazwiska domniemanych napastników, jednak nie dokonano żadnych zatrzymań. Oświadczyli również, że nazwisko jednego z podejrzanych, Habiba, nie zostało wpisane do zgłoszenia rejestrującego przestępstwo, mimo że go rozpoznali. Fazal Subhan oskarżył zastępcę nadinspektora policji Shahenshaha Khana o próby utrudniania śledztwa i chronienia podejrzanych.

Twierdzeń handlarzy nie udało się niezależnie zweryfikować. Qasim Subhan twierdzi również, że wezwano ich na komisariat, gdzie poproszono ich, by siedzieli z osobami, które według niego nie były związane ze sprawą, a także proszono ich o pozostawienie odcisków palców na dokumentach i nagrywano ich w związku ze zwolnieniem niektórych osób.

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