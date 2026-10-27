白沙瓦商贩称警方包庇抢劫案嫌疑人——Dawn

在巴基斯坦白沙瓦，两名汽车零部件商贩指控当地一名警察副总监及数名执法人员涉嫌包庇抢劫其店铺的嫌疑人。据《黎明报》报道，卡西姆·苏布汉及其兄弟法扎尔·苏布汉呼吁该市警察局长介入调查、拘留嫌疑人并追回被盗财物。

有关店铺遭袭的说法

法扎尔·苏布汉称，周五约14时，13名武装男子闯入他们位于绍巴集市地区纳克市场的店铺。他声称，袭击者用枪指着他和他的两个儿子，随后将价值超过1000万巴基斯坦卢比的汽车零部件装上一辆厢式货车。

这名商贩还称，这些男子拿走了60万卢比现金以及其儿子哈姆扎的两部手机。他称，来自卡查-卡恰尔斯古尔达拉的伊斯拉尔·艾哈迈德和来自白沙瓦多兰普尔的巴赫特·穆罕默德是该团伙的疑似头目。

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对调查的质疑

法扎尔·苏布汉表示，他曾致电警方紧急服务部门，并联系了汗·拉齐克·沙希德警察局。据他所说，执法人员严重延迟到达，直到约20时才检查店铺。

兄弟二人称，他们向警方提供了监控录像和疑似袭击者的姓名，但没有人被拘留。他们还表示，尽管他们认出了哈比卜，但其中一名嫌疑人哈比卜的姓名未被列入犯罪登记报案中。法扎尔·苏布汉指控警察副总监沙亨沙·汗试图阻碍调查并包庇嫌疑人。

商贩的说法无法得到独立核实。卡西姆·苏布汉还称，他们被传唤到警察局，在那里被要求与据他所说与案件无关的人坐在一起；他们还被要求在文件上留下指纹，并因一些人员获释一事被录像。

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