巴基斯坦板球委员会将阿米尔·贾马尔和三名此前未曾代表国家队出战的球员纳入了对阵斯里兰卡的两场测试赛阵容。正如Dawn报道，名单中的球员人数从14人增加至16人。

19岁的击球手穆罕默德·塔亚卜·阿里夫以及快速投球手阿里·沙比尔和萨基布·汗首次获得征召。与此同时，阿里·乌斯曼和阿卜杜拉·法扎尔被移出初始阵容。

国内赛事成绩

阿米尔·贾马尔在国内赛事中表现出色后重返国家队。在President’s Trophy Grade-I决赛中，他以32分取得7个三柱门，并得到55分，帮助Markhor IT Solutions夺冠。在Quaid-i-Azam Trophy Gold首轮比赛中，担任Lahore Whites队长的贾马尔取得3个三柱门，并得到74分和23分。

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塔亚卜·阿里夫在其首个一级板球赛季中，代表Kingsmen Academy参加7场比赛得到727分，平均得分为66.09，并取得3个百分。阿里·沙比尔在8场一级板球比赛中取得22个三柱门，其中在对阵斯里兰卡的三天热身赛中取得3个三柱门。萨基布·汗在Karachi Blues夺冠的2025–26赛季Quaid-i-Azam Trophy中，9场比赛取得47个三柱门，最佳成绩为34分取得7个三柱门。

系列赛赛程

首场测试赛将于周一在拉瓦尔品第体育场开始，第二场将于11月17日至21日在拉合尔的加达菲体育场举行。两场比赛均属于2025–2027年ICC世界测试锦标赛周期：巴基斯坦在积分榜上排名垫底，斯里兰卡排名第七。

巴基斯坦的快速投球攻击线将由穆罕默德·阿巴斯领衔，他在测试赛中拥有超过110个三柱门。更新后的阵容中，巴巴尔·阿扎姆被列为队长。在巴基斯坦与斯里兰卡此前的59场测试赛中，巴基斯坦队取得23场胜利，遭遇17场失利，19场比赛以平局结束。

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