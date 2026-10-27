В Пешаваре, Пакистан, двое торговцев автозапчастями обвинили местного заместителя суперинтенданта полиции и нескольких правоохранителей в предполагаемом покровительстве подозреваемым в ограблении их магазина. Как сообщает Dawn, Касим Субхан и его брат Фазал Субхан обратились к начальнику городской полиции с призывом вмешаться в расследование, задержать подозреваемых и вернуть похищенное имущество.

Заявление о нападении на магазин

По словам Фазала Субхана, в пятницу около 14:00 в их магазин на рынке Наак в районе Шоба-Базар ворвались 13 вооружённых мужчин. Он утверждает, что нападавшие держали его и двух его сыновей под прицелом, а затем погрузили в фургон автозапчасти стоимостью более 10 млн пакистанских рупий.

Также, по утверждению торговца, мужчины забрали 600 тыс. рупий наличными и два мобильных телефона его сына Хамзы. Он назвал Исрара Ахмеда, жителя Гул-Дары в Кача-Качалс, и Бахта Мохаммада из Доранпура в Пешаваре предполагаемыми лидерами группы.

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Претензии к расследованию

Фазал Субхан заявил, что звонил в службу экстренной помощи полиции и обращался в полицейский участок имени Хана Разика Шахида. По его словам, правоохранители прибыли со значительной задержкой и осмотрели магазин лишь около 20:00.

Братья утверждают, что передали полиции записи камер наблюдения и имена предполагаемых нападавших, однако задержаний не последовало. Они также заявили, что имя одного из подозреваемых, Хабиба, не внесли в заявление о регистрации преступления, несмотря на то, что они его опознали. Фазал Субхан обвинил заместителя суперинтенданта полиции Шахеншаха Хана в попытках препятствовать расследованию и защищать подозреваемых.

Заявления торговцев не удалось независимо проверить. Касим Субхан также утверждает, что их вызвали в полицейский участок, где просили сидеть с людьми, которые, по его словам, не были связаны с делом, а также просили оставить отпечатки пальцев на документах и снимали на видео в связи с освобождением отдельных лиц.

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