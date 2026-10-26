巴西亚马孙州奥塔泽斯市穆拉原住民的代表表示，通往Potássio Autazes钾肥项目的进场道路建设，导致至少两处圣泉干涸。居民称，这威胁到鱼类产卵地，也影响社区获得水和食物，Mongabay报道。

拉戈杜索阿雷斯村村长菲利佩·穆拉称，这一情况是社区的重大损失。在穆拉人的传统信仰中，泉水、河流、湖泊和森林都有守护灵。社区代表表示，泉水的消失破坏了他们与这片土地的精神联系，并威胁到向下一代传承传统。

有关水源和鱼类受损的说法

穆拉原住民妇女组织主席兼协调员米莱娜·穆拉称，道路建设期间，圣泉被泥土掩埋。她表示，这阻断了流向鱼类在旱季产卵地点的水流。她还称，许多鱼死亡，而鱼类是穆拉人的主要食物来源。

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Potássio do Brasil公司表示，其于2026年10月8日进行了技术检查。该公司称，检查未发现上述泉水干涸的迹象，也没有证据表明内部进场道路可能改变了其水流。该公司表示，将继续监测并进行进一步检查。

许可证在法院受到质疑

2024年4月，亚马孙州环境保护研究所向Potássio do Brasil颁发了建设矿井、加工厂、港口及一条13.7公里进场道路的许可证。该公司是加拿大Brazil Potash Corp.的巴西子公司。根据该公司的估计，未来的地下矿井可满足巴西约20%的钾肥需求。

巴西联邦检察院于2024年5月对已颁发的许可证提出质疑，理由包括可能侵犯穆拉人的权利、咨询不足以及许可程序存在违规。检察官表示，诉讼仍在审理中；由其委托的专家评估认为，该项目的环境研究并不完整且存在缺陷。联邦原住民事务机构Funai也要求暂停许可程序。

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