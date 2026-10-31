伊朗代表团抵达多哈举行会谈——阿纳多卢通讯社

据伊朗报纸《Al-Araby Al-Jadeed》的一名伊朗消息人士称，由伊朗副外长阿巴斯·阿拉格奇组成的伊朗代表团已抵达卡塔尔多哈举行会谈。阿纳多卢通讯社报道了这一消息。

卡塔尔的斡旋

该报称，代表团在卡塔尔首都旨在促进与卡塔尔调解人的接触。在此之前，卡塔尔谈判代表团在德黑兰进行了密集磋商。

这名伊朗消息人士称，这些磋商使德黑兰与华盛顿之间的间接谈判取得突破成为可能。据《Al-Araby Al-Jadeed》报道，伊朗谈判小组也与从德黑兰返回的卡塔尔代表团一同前往多哈。

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该报消息人士表示，与美方的接触是间接进行的——通过调解人，而非直接进行。

美国可能参与

接近卡塔尔和巴基斯坦斡旋努力的消息人士告诉《Al-Araby Al-Jadeed》，作为外交进程的一部分，预计美国代表团将抵达多哈。据他们称，美国代表可能与伊朗谈判人员在卡塔尔首都举行直接会谈。

该报指出，在就伊朗核计划、霍尔木兹海峡航运以及向德黑兰提供财政激励措施的初步步骤达成一致后，这些事态可能为华盛顿与德黑兰恢复谈判铺平道路。

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